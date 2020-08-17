З 22 серпня Укрзалізниця відновлює курсування потяга Львів – Солотвино (Закарпаття). Придбати квитки можна на офіційному сайті компанії або у залізничних касах.

Дорогою потяг зупинятиметься на 21 зупинці, серед яких – Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Розклад та ціни

Поїзд №601/602 Львів – Солотвино почне курсувати зі Львова 22 серпня, із Солотвино – 23 серпня. В УЗ також наголосили, що зі Львова потяг вирушатиме по парних числах, а з Солотвино – по непарних.

Плацкартне місце коштує від 150 гривень, а от за купе доведеться заплатити від 204 гривень. На сайті Укрзалізниці зазначається, що у дорозі пасажирам доведеться провести приблизно 10 годин 33 хвилин.

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