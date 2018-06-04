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"Укрзалізниця" пропонує підняти ціни на купе та СВ до ринкових

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В "Укрзалізниці" хочуть встановити ціни на квитки на рівні ринкових та розділити потяги за категоріями / 24 Канал

Виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євгеній Кравцов пропонує підняти ціну на купе та СВ до ринкової та розділити потяги далекого прямування за категоріями та комфортом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

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"В транспортуваннях далекого прямування великий сегмент несоціальних перевезень. Якщо вартість купе фірмового потягу 500-600 гривень, а економічно обґрунтований рівень 800 гривень, то це вже не соціальні перевезення Якщо квиток СВ коштує 1 тисячу гривень, а економічно обґрунтований рівень 1,4 тисяч гривень, то це також не соціальні перевезення, це не підтримка бідних… Я просуваю ідею категоризації потягів. Розділити потяги за категоріями та рівнем комфорту. Державне регулювання цін може бути в категоріях стандарт та економ, на рівні категорії комфорт ми можемо мати конкурентну ціну", – заявив Євгеній Кравцов.

За його словами, при цьому повинен залишатися гарантований "Укрзалізницею" перелік послуг для всіх категорій населення.

У нас немає проблем з продажами білетів категорії СВ, а про купе я взагалі мовчу. Швидше виникає ситуація, коли плацкарти не розпродуються. Ми бачимо високий попит на квитки класу комфорт та люкс,
– відповів Кравцов.

В. о. голови правління "Укрзалізниці" також зауважив, що на його думку, потрібно встановити ціну на квитки у відповідності до ринкових вимог, водночас пам’ятаючи про соціальну складову, яка також повинна бути забезпечена.

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"В категорії економ повинно залишитися до 10 відсотків потягів далекого прямування, а решта повинно перейти в стандарт або комфорт. Це дозволить забезпечити соціальні потреби та збільшити частину доходу "Укрзалізниці", за рахунок несоціальної частини перевезень. В свою чергу, це зменшить перехресне субсидіювання, і ті гроші, які ми заробляємо на вантажних перевезеннях, можна буде вкладати в оновлення вантажних потягів, інфраструктуру і все інше", – повідомив глава Укрзалізниці.

Він також заявив, що ціна вартості послуг на залізничні перевезення повинна лежати між автобусним та авіаційним транспортом.

Нагадаємо, що 30 травня відбулось анонсоване "Укрзалізницею" подорожчання цін на квитки одразу на 12%. Наступне таке підвищення заплановане на 1 жовтня.

Теги: Новини України Укрзалізниця Подорожі залізниця
Джерело: 24 Канал
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