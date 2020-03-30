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      Укрзалізниця задля підтримки бізнесу відтермінувала нові договори на вантажні перевезення

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      Договори на вантажні перевезення відклали / Фото 24 каналу

      Нові договори на вантажні перевезення почнуть діяти через два місяці – у червні. Це рішення дозволить підтримати українських підприємців в умовах суворого карантину.

      Новий договір почне діяти не у квітні, а у червні. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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      За словами виконувача обов'язків голови правління Укрзалізниці Желька Марчека, фахівці наразі працюють з усіма зверненнями та зауваженнями бізнесу й Антимонопольного комітету України. Вони оглянуть положення нового договору, щоб вони максимально відповідали інтересам учасників перевізного процесу.

      Нагадаємо, що Укрзалізниця невдовзі запропонує нові продукти при користуванні вагонами компанії, які допоможуть клієнтам знизити видатки на вартість перевезень. Йдеться про можливість замовлення послуги перевезень у вагонах компанії на довгі терміни.

      Умови договору на вантажні перевезення Укрзалізницею можна прочитати за посиланням.

      Карантин в Україні
      Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Залізниця Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця
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