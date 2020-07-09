На компанію "Укрзалізниця" очікує реструктуризація. Вона передбачає її розділення на низку спеціалізованих компаній. Таких може бути від трьох до п'яти.

Деталі реструктуризації АТ "Укрзалізниця" та проблеми з цим поділом розповів член наглядової ради компанії Сергій Лещенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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На які компанії поділять Укрзалізницю

За його словами, компанію можуть розділити на п'ять вертикалей, в залежності від профілю роботи:

вантажні перевезення,

пасажирські перевезення,

інфраструктура,

ремонтна вертикаль,

вертикаль непрофільних активів.

"У представленому нам плані реструктуризації "Укрзалізниці" обговорюється анбандлінг компанії – є різні підходи, що передбачають створення від трьох до п'яти вертикалей. Але це, звісно, ідеальний план", – відзначив Сергій Лещенко.

Водночас, за словами Лещенка, "Укрзалізниці" вже рік не вдається виділити в окрему компанію бодай пасажирську вертикаль і припинити її субсидувати за рахунок вантажоперевезень.

Мені сьогодні дуже прикро, що коли були сприятливі умови для компанії, момент було втрачено. Й ми потрапили в певну центрифугу, коли нам одночасно треба й антикризову програму приймати, і компанію реформувати,

– заявив Лещенко.

Він також відзначив, що якщо не підтримувати та не модернізувати Укрзалізницю, то з часом вона >втрачатиме свою цінність просто під впливом часу.

"Ми маємо максимально оптимізувати компанію – її закупівлі, штат, видаткову частину. Нехай навіть від цього виграють не всі – хтось отримає більше замовлень, хтось закриється або буде звільнений. Але загалом компанія має залишитись у виграші. І великою мірою це залежатиме від нового глави компанії", – вважає Лещенко.

Ідея про поділ Укрзалізниці

Варто долати, що це не вперше озвучується ідея про необхідність розділили Укрзалізницю на різні компанії. Ще у вересні 2019 року Кабінет Міністрів України взявся до розробки відповідного законопроєкту. Однак тоді мова йшла про три компанії, які відповідали б за пасажирські перевезення, вантажні перевезення та інфраструктуру.

Окрім того, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій планував провести IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства).