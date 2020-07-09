Укрзалізницю планують розділити на 3 – 5 компаній, – Лещенко
На компанію "Укрзалізниця" очікує реструктуризація. Вона передбачає її розділення на низку спеціалізованих компаній. Таких може бути від трьох до п'яти.
Деталі реструктуризації АТ "Укрзалізниця" та проблеми з цим поділом розповів член наглядової ради компанії Сергій Лещенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".
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На які компанії поділять Укрзалізницю
За його словами, компанію можуть розділити на п'ять вертикалей, в залежності від профілю роботи:
- вантажні перевезення,
- пасажирські перевезення,
- інфраструктура,
- ремонтна вертикаль,
- вертикаль непрофільних активів.
"У представленому нам плані реструктуризації "Укрзалізниці" обговорюється анбандлінг компанії – є різні підходи, що передбачають створення від трьох до п'яти вертикалей. Але це, звісно, ідеальний план", – відзначив Сергій Лещенко.
Водночас, за словами Лещенка, "Укрзалізниці" вже рік не вдається виділити в окрему компанію бодай пасажирську вертикаль і припинити її субсидувати за рахунок вантажоперевезень.
Мені сьогодні дуже прикро, що коли були сприятливі умови для компанії, момент було втрачено. Й ми потрапили в певну центрифугу, коли нам одночасно треба й антикризову програму приймати, і компанію реформувати,
– заявив Лещенко.
Він також відзначив, що якщо не підтримувати та не модернізувати Укрзалізницю, то з часом вона >втрачатиме свою цінність просто під впливом часу.
"Ми маємо максимально оптимізувати компанію – її закупівлі, штат, видаткову частину. Нехай навіть від цього виграють не всі – хтось отримає більше замовлень, хтось закриється або буде звільнений. Але загалом компанія має залишитись у виграші. І великою мірою це залежатиме від нового глави компанії", – вважає Лещенко.
Ідея про поділ Укрзалізниці
Варто долати, що це не вперше озвучується ідея про необхідність розділили Укрзалізницю на різні компанії. Ще у вересні 2019 року Кабінет Міністрів України взявся до розробки відповідного законопроєкту. Однак тоді мова йшла про три компанії, які відповідали б за пасажирські перевезення, вантажні перевезення та інфраструктуру.
Окрім того, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій планував провести IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства).