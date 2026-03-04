У Дубаї знайшли уламки російського дрона "Герань-2"
- У Дубаї поблизу порту Джебель-Алі були знайдені уламки дрона "Герань-2", збитого системами ППО Еміратів під час атаки на Близькому Сході.
- Цей випадок свідчить про можливу кооперацію між Іраном та Росією у виробництві та постачанні ударних БпЛА.
У Дубаї знайшли уламки безпілотника з маркуванням "Герань-2, якими Росія щоночі атакує Україну. Тепер, іронічно, що від цих самих дронів доводиться ховатись і росіянам, які перебувають в Еміратах.
Поблизу стратегічно важливого порту Джебель-Алі знайшли частини БпЛА з маркуванням російського дрона "Герань-2". Про це повідомили самі росіяни в одному зі своїх пабліків про життя в Дубаї.
Що відомо про уламки "Герані-2" в Дубаї?
Як зазначається, під час масованої атаки в ході конфлікту на Близькому Сході, системою ППО Еміратів збили ворожий дрон.
Ця ситуація стала особливо резонансною через кількість росіян в Дубай. Зазвичай вони переїхали туди після повномасштабного вторгнення, щоб убезпечити собі спокійне життя. Однак там повинні ховатись в укриття від російських дронів. Адже їхнє виробництво розташоване в Алабузі під іранською ліцензією.
Це виходить, був шанс від свого ж дрона "забаранитися"? Прикол, звичайно,
– написав росіян, який поширював фото уламків в телеграм-каналі.
Як росіянин знайшов дрон в Дубаї: дивіться відео
"Герань-2" – це російське маркування іранського дрона-камікадзе Shahed 136, який до 2026 року зазнав глибокої модернізації на виробничих потужностях в Алабузі (Татарстан). Безпілотник отримав збільшену до 90 кг бойову частину з термобаричними та запалювальними зарядами, завадостійкі антени, а також окремі модифікації з відеокамерами та 4G-модемами для корекції польоту через SIM-карти місцевих операторів. Його собівартість оцінюють у 30 – 50 тисяч доларів.
Виявлення уламків із маркуванням “Герань-2” в ОАЕ може свідчити про тісну кооперацію між Тегераном і Москвою у сфері виробництва та постачання ударних БпЛА. Не виключено, що для атак використовувалися дрони з тих самих партій, які постачалися Росії, або ж країни досі мають спільні логістичні ланцюги.
Пост росіянина про "знахідку" / Скриншот 24 Каналу
Що відомо про атаки на Дубай?
Ввечері 3 березня в Дубаї сталася пожежа біля консульства США після, ймовірно, удару іранським дроном "Шахед". Офіційні джерела повідомляють, що пожежу швидко загасили, жертв немає, а інцидент не призвів до серйозних наслідків.
Серія ракетних і безпілотних атак Ірану по країнах Перської затоки паралізувала економічну активність регіону: зупинилися аеропорти, порти, фінансові ринки та бізнес-центри, а туризм зазнав серйозних втрат. За оцінками Reuters, це найбільша економічна криза в регіоні з часів пандемії COVID-19, і масштаби збитків ще належить остаточно оцінити.
Особливо постраждали ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт та Катар, де розташовані ключові інвестиційні та фінансові центри, включно з суверенними фондами ADIA та Mubadala, сумарні активи яких перевищують 1,5 трильйона доларів. Припинення роботи аеропортів і портів порушило міжнародні ланцюги постачання, фондові ринки зазнали падіння, а довгострокова невизначеність загрожує подальшим падінням довіри інвесторів та глобальній торгівлі.