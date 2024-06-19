Дах, стіни та перекриття на 800 квадратах: в ОВА розповіли про масштаби руйнування інституту

У Львові уламки ворожих "Шахедів" пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Про масштаби руйнувань станом на ранок 19 червня розповів керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив, що Росія воює з мирними жителями, з науковцями.

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"Уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок", – зазначив Козицький.

Він уточнив, що унаслідок падіння уламків БПЛА зруйнувано дах, стіни та перекриття 2 поверху будівлі орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що зафіксовано руйнування на цьому об'єкті. Він також опублікував фото з місця атаки.

"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "Шахедів". Науково-дослідницький інститут у Львові", – зазначив Садовий.



Наслідки атаки "Шахедів" на Львів / Фото з телеграму Андія Садового



Пошкоджено будівлю науково-дослідного Інституту / Фото з телеграму Андрія Садового