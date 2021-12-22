Он потребовал от администрации Джо Байдена ввести санкции против России уже сегодня. Все вы слышали о том, что накануне Кремль выкатил целый список требований к США и НАТО.

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Требования к США и НАТО

В Москве его его назвали "проект соглашения о взаимной безопасности". Это требования к США и НАТО:

не расширяться на Восток;

не принимать Украину в Альянс;

не размещать военные базы и не вести военные учения в странах, не входящих в НАТО;

не размещать ракеты и ядерное оружие зарубежом;

прекратить называть Россию врагом и агрессором.

Прекратить любую военную деятельность требуют не только в Украине, но и в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, то есть даже в тех странах, которые давно являются членами НАТО.

Нереализуемы и абсурдны

Конечно, в этом смысле сенатор Джим Риш прав – эти требования абсолютно нереализуемы и абсурдны. Ведь Путин фактически требует от США и НАТО не просто нерасширения, а еще и того, чтобы они полностью ушли с тех регионов, которые Путин сам назвал своими.

Все эти требования можно свести к одной фразе – США и НАТО обязаны официально признать, что СССР 30 лет назад не развалился, а трансформировался в Россию.

Следовательно, она до сих пор имеет свое влияние на постсоветские страны и она будет диктовать, кто и куда будет вступать или не вступать.

Путину отказали

Ожидаемо, Путину ответили отказом. Никто на Западе не собирается садится за стол переговоров ради перекраивания карты мира. Единственное на что гипотетически согласны в НАТО – вести переговоры о контроле над вооружением.



В НАТО отказали Путину / Фото Getty Images

Кроме того, в НАТО решили сделать еще один шаг к укреплению восточного фланга. Верховный главнокомандующий сил Альянса в Европе Тод Уолтерс, вразрез путинским хотелкам, предложил НАТО перебросить в Румынию и Болгарию дополнительные военные контингенты, как ответ на усиление войск на украинской границе.

Напомню! Такие дополнительные контингенты уже перебросили в Польшу и страны Балтии. Именно они должны подготовить плацдармы для войск НАТО, которые быстро будут переброшены на Восток, в случае реального российского вторжения в Украину.

Вдобавок, Белый дом уже зарезервировал деньги для экстренного оказания военной помощи Украине. Напомню, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил прямо западным партнерам.

Мол, Украина сама готова отражать атаки Кремля, мы не просим перебрасывать к нам солдат, нам нужно современное оружие.

Белый дом прямо сейчас рассматривает вероятность предоставления Украине зенитно ракетных комплексов Patriot.

В Кремле началась истерика

Ожидаемо, в Кремле началась истерика и Москва начала сыпать угрозами уже в адрес НАТО. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко накануне заявил, мол, требования Путина это и есть предложения для начала диалога и деэскалации.



Кремль переходит в "режим создания контругроз" / Фото Getty Images

Если же к ним не прислушаются, Кремль переходит в "режим создания контругроз". В то же время другой российский чиновник Константин Гаврилов в Вене заявил, что Россия уже сейчас готовится к войне.

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Если НАТО не станет говорить с Россией на равных по поводу путинских ультиматумов, единственная альтернатива это "военно-технический и военный ответы России".

Повод для начала войны

Похоже, что сенатор-республиканец Джим Риш был полностью прав, говоря о том, что Россия просто ищет повод для начала войны. Ведь в МИД России подытожили шквал угроз.

Им нужен срочный и безотлагательный ответ США по поводу их ультиматума. Мол, ситуация очень острая, а Вашингтон, якобы, пытается затянуть процесс дачи гарантий Кремлю.

Если в ближайшие дни Белый дом не даст четкий ответ на ультиматум Путина, МИД России грозит тем, что Кремль перейдет в наступление.

В Кремле загнали себя в тупик

С одной стороны, такие угрозы это отчаянье. Ведь Кремлю, даже скоплением 100 тысяч своих солдат на украинской границе, газовым и миграционным кризисом и дестабилизацией на Балканах, заставить Запад пойти на уступки.

Потому в Кремле начали нервничать, понимая, что они сами себя загнали в тупик. С другой стороны, лаборатория цифровых криминалистических исследований Atlantic Council публикует новые спутниковые данные.

Отметим! Они доказывают, что прямо сейчас Кремль продолжает переброску войск к украинской границе.

Новое перемещении военной техники зафиксировали вблизи Курска, Брянска, Валуек и Клетни. Западные СМИ еще месяц назад прогнозировали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, и к нему привлекут до 175 тысяч военнослужащих России.



В Кремле загнали себя в тупик / Фото Getty Images

Беларусь – военный плацдарм

Кроме того, происходит и активное военное освоение Россией Беларуси. В ответ на мнимые угрозы НАТО, Россия отправляет в Беларусь свои бомбардировщики, которые там и останутся.

Лукашенко заявляет о готовности разместить на своей территории ядерное оружие России – как ответ на мифическое скопление войск НАТО в Украине.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что Беларусь отныне является военным плацдармом для будущих агрессивных действий России против Украины и Запада, прессекретар Путина Дмитрий Песков заявил, что Беларусь и Россия окружены врагами, а потому 2022 год станет решающим.

И снова всё это можно списать на повышение ставок в кремлевском шантаже. Но совсем не стоит забывать – загнанный в угол зверь – самый опасный.

Новая стратегия национальной безопасности России

Наверное, многие уже и забыли, но в июле 2021 года Путин подписал новую стратегию национальной безопасности России, в которой черным по белому записаны планы развития для всех отраслей, в том числе и экономики страны.

Еще в той стратегии было четко записано "подготовка экономики Российской федерации к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время". Выводы, как говорится, делайте сами.

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Поэтому можно по-разному относится к угрозам Путина в адрес Запада. Но сегодня и Украина, и США, и НАТО оказались намного более готовыми к реальному отражению российской агрессии. Всё же кому-то придется остановить обезумевшего диктатора.