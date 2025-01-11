Шольц і "подруга Маска": у Німеччині визначились з кандидатами у канцлери

Німецька партія AfD вперше висунула свого кандидата на посаду канцлера. Водночас Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) підтвердила кандидатуру чинного канцлера Олафа Шольца.

Попри те, що більшість членів партії – чоловіки, кандидаткою AfD стала жінка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt та Spiegel.

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Хто став кандидатом від ультраправих у Німеччинні

Федеральна партійна конференція AfD номінувала Алісу Вайдель на пост канцлера.

Вона – майбутній канцлер,

– заявив співголова AfD Тіно Чрупалла.

Кандидатуру Вайдель затвердили шляхом вставання, без офіційного підрахунку голосів.

Аліса Вайдель – одна з найбільш упізнаваних постатей у партії "Альтернатива для Німеччини". Її професійний досвід та докторський ступінь з економіки роблять її компетентною у сфері фінансів і економічної політики.

Крім того, вона є однією з небагатьох жінок на високих позиціях у переважно чоловічому керівництві AfD.

Зі свого боку Соціал-демократична партія Німеччини висунула на кандидатуру канцлера Олафа Шольца. Федеральні вибори відбудуться 23 лютого.