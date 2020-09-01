Фанати трьох українських футбольних клубів – "Динамо", "Шахтар" і "Дніпро" – висловили підтримку українським патріотам, яких 27 серпня затримали через конфлікт із членами парамілітарної організації нардепа Іллі Киви "Патріоти – за життя".

Про це повідомив Нацкорпус у своєму Telegram-каналі.

"Футбольні фанати завжди швидше продажних правоохоронців та політиків відчувають небезпеку для держави, і відповідно швидше реагують. Не можна повторювати сценарії 2014 року. Надто дорога ціна бездіяльності. Потрібно боротися за хлопців, які протистоять проросійській хворобі", – сказано на офіційній Facebook-сторінці донецьких футбольних фанатів.

Своєю чергою, дніпровські ультрас назвали "судилищем" дії правоохоронних органів щодо тримання під вартою харківських патріотів.

Боротися з несправедливістю продажної судової та правоохоронної системи – для нас не вперше. Ми будемо відстоювати наших друзів, патріотів, над якими влаштували судилище на радість прихильникам Росії. Нас не залякати "ментами" й в'язницею, – зазначають дніпровські фанати.

Нагадаємо, напередодні Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід патріотам, яких звинувачують у нападі на членів проросійського угруповання Іллі Киви, у вигляді 60 діб тримання під вартою. Адвокати заарештованих планують оскаржувати запобіжний захід та добиватися переведення справи у Київ.