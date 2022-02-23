Ультрасучасний університет "Метінвест Політехніка": компанія показала візуалізації проєкту

Українська гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" показала перші візуалізації нового ультрасучасного університету "Метінвест Політехніка". Він буде розташований в Маріуполі та відкриє свої двері для студентів вже у вересні 2022 року.

Переглянувши репортаж УНІАНу, можна ознайомитися з тим, як виглядатиме сучасний технологічний вуз.

Університет складатиметься з головного кампусу, який, до речі, буде дванадцятиповерховим, гуртожитку та спортивного комплексу. На поверхах будуть розміщені навчальні класи, лабораторії та бібліотека, а на даху – тераса.

Місце розташування "Метінвест Політехніки" буде в Маріупольському міському саду. Саме це і визначило його головну архітектурну особливість. Навчальний заклад не буде здаватися схожим на окрему конструкцію, що вибивається із загальної концепції парку, а стане його логічним продовженням.

Нідерландська компанія MASA на чолі з архітектором Хірокі Мацуурою розробили дизайн і архітектурний проєкт університетських будівель і міського парку .

Ми хочемо зробити будівлю університету частиною парку. Вона, звичайно ж, буде виконувати функції університету, але, наприклад, на першому поверсі ми хочемо продовжити парк в саму будівлю, зробити будівлю частиною парку,

– зазначав головний архітектор проєкту.

Компанія "Метінвест" показала макети, на яких видно зовнішній вигляд вестибюля університету, буфетної зони, конференц-залу, бібліотеки, зали для нарад, лекторії, аудиторії та лабораторні кабінети навчального закладу, а також кімнат гуртожитку. Також показані макети майбутнього спортивного комплексу, що міститиме футбольне, волейбольне та баскетбольне поля, тренажери й бігову доріжку, а також зміненого парку, що оточує студентське містечко.

Сталь – основний матеріал, який використовується в будівництві та дизайні університету. Завдяки цьому пластичному і багатофункціональному матеріалу університетський корпус буде виглядати стильно, сучасно і водночас не дуже громіздко. Зокрема, вуз буде ідеально поєднуватись з парковим ландшафтом. Особливістю проєкту стануть великі вікна в підлогу, що дозволяють денного світла безперешкодно проникати в приміщення, роблячи їх візуально ширшими й легшими.

"Метінвест" оцінює інвестиції у відкриття нового університету у понад 30 мільйонів євро.

Тут навчатимуться найкращі студенти з усієї України. Ми в цьому впевнені. "Метінвест Політехніка" – заявка на майбутнє, сигнал про те, що група "Метінвест" в Україні всерйоз і надовго. Цими інвестиціями ми говоримо про свою впевненість у стабільності та розвитку нашої України,

– заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Пресслужба компанії зазначає, що будівельні роботи над облаштуванням парку та університетського комплексу йдуть за планом, і вже в липні всі охочі студенти зможуть подати свої документи в приймальну комісію "Метінвест Політехніки".