На автобусній зупинці на Черкащині чоловік поранив військового ножем

Місцевий мешканець на автобусній зупинці в Умані Черкаської області поранив військового ножем. Інцидент трапився на фоні сварки.

Відповідну інформацію повідомила журналістам речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик. Вона наголосила, що нападнику вже повідомили про підозру.

Дивіться також Вбив перехожу, а коли побачив поліцію – застрелився: деталі моторошного вбивства у Запоріжжі

Що відомо про інцидент в Умані

За інформацією слідства, чоловік біля автобусної зупинки в Умані почав сваритись з 32-річним військовослужбовцем.

У ході конфлікту дістав ножа й ударив військового в живіт. Після вчиненого зник,

– заявила Богдана Кулик.

За даними прокуратури, потерпілий військовослужбовець зазнав тілесних ушкоджень. Зокрема, у нього проникаюче поранення живота без ушкодження органів черевної порожнини. Він в лікарні.

"Підозрюваним виявився 39-річний уманчанин. Йому повідомили про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження", – зазначила речниця Черкаської обласної прокуратури.

Вона уточнила, що мовиться про частину 1 статті 121 кримінального кодексу, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя. Згідно з нею, затриманому загрожує 5 – 8 років тюрми.

У прокуратурі запевнили, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У Лимані вбили двох поліцейських та жінок