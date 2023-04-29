В Умані знову загорівся будинок, який постраждав внаслідок ракетного удару

В Умані на Черкащині триває розбирання зруйнованих конструкцій житлової багатоповерхівки, яка напередодні зазнала ракетного удару. Під час розбору завалів знову спалахнула пожежа.

Як пояснили рятувальники, пожежу роздмухало вітром. ДСНС працюють в посиленому режимі.

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Під час розбору завалів багатоповерхівки знову сталась пожежа: відео

Актуально про наслідки атаки

Також у ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків обстрілу.

Станом на 06:00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано,

– йдеться у повідомленні.

Психологами надали допомогу 115 громадянам.

В Умані триває ліквідація наслідків удару по багатоповерхівці / Фото ДСНС

Пошуки людей тривають

У ДСНС повідомили, що наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих.

На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 осіб особового складу.

"Вивезено 247 куб.м. будівельних залишків. Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів багатоповерхівки триває / Фото ДСНС

Росіяни атакували Умань: коротко