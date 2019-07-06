Умеров заявив, що сьогодні відмовився б від звільнення з російського полону

Один з лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що у 2017 році відмовився би від обміну та повернення в Україну, якщо б знав про умови обміну.

Умеров не погодився б на звільнення, якщо б знав, на кого його з заступником голови Меджлісу Ахтемом Чейгозом обміняють. Про це Умеров заявив він під час панельної дискусії "Крим: бачення майбутнього" у Маріуполі, повідомляє "Громадське радіо".

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Раніше народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що звільнення Умерова та Чийгоза було зовсім не "гуманним кроком з боку Путіна".

Насправді виявилося, що цих людей президент Туреччини Реджеп Ердоган обміняв на двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр",

– заявив Джемілєв.

Крім того, заявив: одразу ж через кілька днів російські силовики заарештували у Криму ще 4 кримських татар.

Що відомо про звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза?5 жовтня 2015 року заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров вийшли зі стін підконтрольного Росії Кримського СІЗО. Літак доставив їх спершу до російської Анапи, а потім – до Туреччини, де вони зустрілися з президентом цієї країни Реджепом Ердоганом.



Два дні по тому в українському аеропорту "Бориспіль" їх особисто привітав тодішній Президент України Петро Порошенко. Цьому звільненню передували міжнародний дипломатичний тиск на Кремль і тривалі переговори за зачиненими дверима між Путіним, Ердоганом та Порошенком.



Цікавим моментом цієї історії є засекречення указу російського президента про звільнення бранців. Ці відомості, буцімто, містять інформацію, яка належить до категорії обмеженого доступу