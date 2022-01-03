Умисне вбивство чи самооборона: українці в соцмережах обурюються через різанину на Миколаївщині
Джерело:24 канал
У Миколаївській області місцева мешканка, захищаючи своє життя, вбила чоловіка, який чіплявся до неї та погрожував ножем. Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження, затримали жінку та повідомили їй про підозру.
Українці у соцмережах обурилися з того, як правоохоронці описали цей інцидент. Мовиться про те, що спробу зґвалтування назвали "проявом надмірної уваги", а мотиви самооборони як: "місцевий житель чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю".
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Обурення українців у соцмережах
Сергій Стерненко вказав, що "це чиста необхідна оборона відповідно до частини 5 статті 36 ККУ".
Але поліціянти Миколаївщини не вміють читати закон, а тому жінку затримали і вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 — умисне вбивство,
– наголосив активіст.
Своєю чергою Масі Найєм зазначив, що коли на вас нападають необхідно пам'ятати кілька моментів:
- Закон дозволяє вбивати, якщо на вас нападає особа з ножем. Також дозволяє вбивати, якщо нападників 2 та більше. За це не має бути кримінальної відповідальності (пункту 5 статті 36 ККУ).
- Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту.
Перевищення меж необхідної оборони тягне на кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу (пункту 3 статті 36 ККУ). Не може таке кваліфікуватись ОДРАЗУ за статті 115 ККУ (Умисне вбивство),
– додав Масі Найєм.
Що користувачі пишуть у коментарях
- "Громадянам України вже заборонено захищати своє життя та здоров'я? А що стосовно Конституції?"
- "Погрожував ножем, щоб змусити відповідати взаємністю... Ну вона якраз взаємністю і відповіла. А тепер виявляється, що зловмисниця вона, а не нападник".
- "Перечитайте, будь ласка, статтю 36 частини 5. Ви самі повідомили, що їй погрожували ножем, а отже її дії були в межах необхідної оборони".
- "Тобто погрожувати дівчині ножем – це "проявляти надмірну увагу" та "змушувати відповісти взаємністю"? А коли дівчина наносить удар тим самим, не власним ножем – це умисне вбивство?"
- "Прийшов з ножем!!!! Чіплявся, погрожував, тобто жінці треба було чекати, поки він до неї ножа застосує?? Це люта жесть, що ти зловмисниця, якщо захищаєшся. Необхідна оборона, ні, не чули?"
Обурення користувачів у коментарях / Скриншот із соцмереж