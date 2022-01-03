Умисне вбивство чи самооборона: українці в соцмережах обурюються через різанину на Миколаївщині

У Миколаївській області місцева мешканка, захищаючи своє життя, вбила чоловіка, який чіплявся до неї та погрожував ножем. Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження, затримали жінку та повідомили їй про підозру.

Українці у соцмережах обурилися з того, як правоохоронці описали цей інцидент. Мовиться про те, що спробу зґвалтування назвали "проявом надмірної уваги", а мотиви самооборони як: "місцевий житель чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю".

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Обурення українців у соцмережах

Сергій Стерненко вказав, що "це чиста необхідна оборона відповідно до частини 5 статті 36 ККУ".

Але поліціянти Миколаївщини не вміють читати закон, а тому жінку затримали і вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 — умисне вбивство,

– наголосив активіст.

Своєю чергою Масі Найєм зазначив, що коли на вас нападають необхідно пам'ятати кілька моментів:

Закон дозволяє вбивати, якщо на вас нападає особа з ножем. Також дозволяє вбивати, якщо нападників 2 та більше. За це не має бути кримінальної відповідальності (пункту 5 статті 36 ККУ).

Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту.

Перевищення меж необхідної оборони тягне на кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу (пункту 3 статті 36 ККУ). Не може таке кваліфікуватись ОДРАЗУ за статті 115 ККУ (Умисне вбивство),

– додав Масі Найєм.

Що користувачі пишуть у коментарях

"Громадянам України вже заборонено захищати своє життя та здоров'я? А що стосовно Конституції?"

"Погрожував ножем, щоб змусити відповідати взаємністю... Ну вона якраз взаємністю і відповіла. А тепер виявляється, що зловмисниця вона, а не нападник".

"Перечитайте, будь ласка, статтю 36 частини 5. Ви самі повідомили, що їй погрожували ножем, а отже її дії були в межах необхідної оборони".

"Тобто погрожувати дівчині ножем – це "проявляти надмірну увагу" та "змушувати відповісти взаємністю"? А коли дівчина наносить удар тим самим, не власним ножем – це умисне вбивство?"

"Прийшов з ножем!!!! Чіплявся, погрожував, тобто жінці треба було чекати, поки він до неї ножа застосує?? Це люта жесть, що ти зловмисниця, якщо захищаєшся. Необхідна оборона, ні, не чули?"

Обурення користувачів у коментарях / Скриншот із соцмереж