Умови праці покращуватимуться: експерти радять українцям зберігати спокій та не їхати за кордон

Через інформаційну війну та маніпуляції свідомістю українців через загострення ситуації на Сході прогнозують можливе збільшення міграції.

Водночас експерти зазначають, що допомога Україні від партнерів дасть черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні. Саме тому вони закликають відхилити емоції, зберігати спокій, а також усіляко доводять, що їхати за кордон наразі не варто.

На спожитій нами інформації зазвичай не відображається нічого, жодних даних. Ні ким зібрана, у який спосіб, яке відношення ця інформація має і як вона розкриється у нашому житті – ми нічого цього не отримуємо. Різниця, що нам прогнозують про події з екранів телевізорів і що відбувається наразі, – це може бути різницею між сезонним грипом і пандемією кінця світу,

– запевнив Юрій Поліщук, голова Спілки незалежних журналістів.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, також переконаний, що жодних внутрішніх передумов до якихось кризових явищ немає. За його словами, українцям слід розуміти, що в Української держави на сьогоднішній день є і механізми, і ресурси для того, щоб не було нічого карколомного.

За словами експертів, мобілізація допомоги Україні з боку європейських партнерів та світу дасть черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні, тому умови праці надалі будуть тільки покращуватись.