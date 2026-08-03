Умєров уперше прокоментував своє призначення головою Служби зовнішньої розвідки

У понеділок, 3 серпня президент України своїм указом призначив Рустема Умєрова новим головою СЗР. Чиновник назвав ключові напрямки у роботі на відповідній посаді.

Посадовець подякував Зеленському за довіру. Про це він сказав у своїй соцмережі.

Як відреагував Умєров?

На думку Умєрова, станом на сьогодні СЗР має всі можливості стати ще ефективнішим інструментом захисту національних інтересів України. Він наголосив, що за останні роки вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв'язки зі США, Великою Британією, Норвегією, країнами ЄС, державами Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, країнами Південного Кавказу та іншими партнерами.

Рустем Умєров зазначив, що на новій посаді продовжить розвивати цю співпрацю. Серед пріоритетів він назвав реалізацію стратегічних ініціатив президента, зокрема проєкту Drone Deal, антибалістичної програми Freya. Також це стосується й інших міжнародних проєктів, спрямованих на зміцнення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.

Крім того, посадовець заявив, що його завданням стане посилення спроможностей Служби зовнішньої розвідки, забезпечення її необхідними ресурсами та створення умов для максимально ефективної роботи.

Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи,

– написав він.

Також нову посаду отримав колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Президент Володимир Зеленський указом призначив його секретарем Ради національної безпеки та оборони.