18 липня, 10:06
Умєрова призначено Секретарем РНБО
Рустема Умєрова призначено Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.
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Що відомо про призначення Умєрова?
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України,
– йдеться в указі.
До цього Умєров обіймав посаду міністра оборони України.