Умєрова призначено Секретарем РНБО

Рустема Умєрова призначено Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.

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Що відомо про призначення Умєрова?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України,

– йдеться в указі.

До цього Умєров обіймав посаду міністра оборони України.