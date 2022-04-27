Унаслідок обстрілів Харкова загинула 1 людина, ще 3 – поранені

Окупанти 27 квітня знову обстріляли найбільший в Україні житловий масив Салтівка. Через це 1 людина загинула, а ще 3 – зазнали поранень

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Окупанти обстріляли Харків після 17:00.

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Наслідки обстрілу

Під час обстрілу, під який потрапив житловий масив, частина снарядів впала на гаражний кооператив. Останній уже не вперше страждає від ворожих обстрілів.

Обстріл забрав життя однієї людини.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали 3 людей, однак 2 з них у важкому стані. Крім того, сьогодні унаслідок обстрілу Чугуївського району постраждали 3 людей, серед яких 14-річна дитина.

Останні новини з Харківщини

Російські окупанти на Великдень обстрілювали Харківщину, через що загинули 2 людей, а ще 11 зазнали поранень.

26 квітня окупанти обстріляли Салтівку, через що загинули 3 людей, а ще 7 поранені.

До теми – ситуація на Харківщині станом на 27 квітня: дивіться відео