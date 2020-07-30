Львівські благодійники запускають проєкт соціального підприємства для ВІЛ-інфікованих та людей, що перехворіли на туберкульоз. Швейна фабрика допоможе його працівницям адаптуватися після складних життєвих ситуацій.

Увесь прибуток спрямують на зарплати та розвиток самого проєкту. А продукцію постачатимуть комунальним підприємствам і місцевому бізнесу. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Окрім ВІЛ-інфікованих та тих, хто перехворів на туберкульоз, там працюватимуть також люди, які звільнилися з місць позбавлення волі або ж постраждали від домашнього насильства.

Нове соціальне підприємство організовують на території Психіатричної лікарні у Львові. Площа приміщення, в якому незабаром відкриється швейна фабрика – майже 200 квадратних метрів. Там вже розпочалися ремонтні роботи.

Як зараз виглядає приміщення, де відкриється швейна фабрика / Фото 24 каналу



Благодійний фонд уже закупив швейне обладнання й частину меблів. Залишилося зробити ремонт: облаштувати підлогу й стіни, підвести до робочих місць електрику. Організатори порахували, що на все необхідно ще 90 тисяч гривень.

"Ми зараз проводимо збір на платформі Startera. В нас залишилося менш як 10 днів, аби зібрати 30 тисяч гривень. На даному етапі ми вже зібрали 60 тисяч", – розповіла Софія Предка, асистентка БО 100% життя у Львові.

ВІЛ-інфікована Жанна Матвейко наголосила, що для вразливих верств населення такі підприємства, де вони почувались би вільно, просто необхідні.

Вимоги роботодавців до таких людей – зухвалі. Я не кажу, що вони погані. Але нам це виробництво дуже потрібне, аби вони знали, що їх приймають в соціумі,

– підкреслила вона.

Ремонти планують закінчити до кінця 2020 року: відкрити швейну фабрику хочуть вже 31 грудня. Одночасно на підприємстві зможуть працювати кілька десятків людей.

Увесь прибуток спрямують на зарплати та розвиток самого проєкту. А продукцію постачатимуть комунальним підприємствам і місцевому бізнесу.