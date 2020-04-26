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      Унікальні фото Львова у 1900-х роках

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      Панорама Львова на початку ХХ століття
      Панорама Львова на початку ХХ століття / photo-lviv.in.ua

      Львів – це культурна столиця України. Докарантинний Львів – це великий потік туристів із різних куточків світу, різна архітектура та історичні місця. 24 канал пропонує ознайомитись із світлинами старого Львова, які були зроблені у 1900 роках.

      Унікальні та цікаві фотографії – як виглядало місто Лева 120 років тому опублікував 24 канал.

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      У 1772 – 1914 роках Львів перебував у складі Австрійської (згодом Австро-Угорської) імперії. 

      Вулиця Підвальна – вулиця на межі Галицького і Личаківського районів міста Львова. Перша згадка про неї була ще у 1801 році, але тоді вона мала назву – "На валу".


      Львів, вулиця Підвальна 1905 рік / Фото: photo-lviv.in.ua

      Порохова вежа – єдина оборонна вежа, що збереглася до нашого часу. Вона входила до третьої лінії оборони міста. Її збудували з каміння старого Міського арсеналу. 


      Порохова вежа і трамвай, 1910 рік / Фото: lvivcenter.org


      Школа Львова / Фото: lvivcenter.org

      Львівській оперний театр – перебуває на площі Свободи. Будівництво театру розпочалось у 1897 році, а для глядачів його відкрили у 1900, прем'єрою лірико-драматичної опери "Янек" Владислава Желенського – про життя карпатських верховинців.


      Проспект Свободи після побудови Оперного театру / Фото: photo-lviv.in.ua


      Костел святого Миколая, 1900 рік / Фото: lvivcenter.org

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Львова Історія
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