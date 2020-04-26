Унікальні фото Львова у 1900-х роках

Львів – це культурна столиця України. Докарантинний Львів – це великий потік туристів із різних куточків світу, різна архітектура та історичні місця. 24 канал пропонує ознайомитись із світлинами старого Львова, які були зроблені у 1900 роках.

Унікальні та цікаві фотографії – як виглядало місто Лева 120 років тому опублікував 24 канал.

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У 1772 – 1914 роках Львів перебував у складі Австрійської (згодом Австро-Угорської) імперії.

Вулиця Підвальна – вулиця на межі Галицького і Личаківського районів міста Львова. Перша згадка про неї була ще у 1801 році, але тоді вона мала назву – "На валу".



Львів, вулиця Підвальна 1905 рік / Фото: photo-lviv.in.ua

Порохова вежа – єдина оборонна вежа, що збереглася до нашого часу. Вона входила до третьої лінії оборони міста. Її збудували з каміння старого Міського арсеналу.



Порохова вежа і трамвай, 1910 рік / Фото: lvivcenter.org



Школа Львова / Фото: lvivcenter.org

Львівській оперний театр – перебуває на площі Свободи. Будівництво театру розпочалось у 1897 році, а для глядачів його відкрили у 1900, прем'єрою лірико-драматичної опери "Янек" Владислава Желенського – про життя карпатських верховинців.



Проспект Свободи після побудови Оперного театру / Фото: photo-lviv.in.ua



Костел святого Миколая, 1900 рік / Фото: lvivcenter.org