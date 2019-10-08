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      Унікальний додаток для людей з інвалідністю з'явиться в Україні

      51 Читать новость на русском

      Активісти перевірили декілька міст України на зручність для маломобільних груп населення. А у грудні 2019 року комфортні місця можна буде знайти на онлайн-мапі у мобільному додатку.

      Активісти зробили ревізію, зокрема, у Рівному, Луцьку, Черкасах, Запоріжжі, Кривому Різі, Білій Церкві, Очакові та Львові.

      Важливо: З якими випробуваннями стикаються люди з інвалідністю в Україні

      Найзручнішим виявилось місто Львів, хоча там є над чим попрацювати. Напротивагу йому – Запоріжжя. За словами активістів, роботи там непочатий край, але інспекція вже дала перші результати. Наприклад, у Білій Церкві.

      Ми були в центрі надання соціальних послуг, ми вранці прийшли у нас був захід по презентації проєкту, те як ми перевіряємо. Ввечері я захожу до вбиральні зачиняю двері, а там з'явився поручень один, дивлюся – дзеркало опустили, на сходинках контрасну стрічку наліпили,
      – розповів активіст Дмитро Щебетюк.

      У кожному місті перевіряли держустанови та популярні заклади. Про проблеми повідомляли власникам та чиновникам. Якщо ті обіцяли вирішити чинні, то попередити майбутні взялись народні обранці. Вони ухвалили закон, який змінить будівельні норми.

      Про нові державні будівельні норми – читайте на сайті 24

      За словами ініціаторки Олени Шуляк, міста дійсно незручні, адже досі все будували за радянськими нормами ще 50-60-х років та не враховували потреби маломобільних груп. Тепер ми будемо використовувати параметричний метод як у Європі, США та Канаді. 

      Дивіться відео про зручність у різних містах України:

       

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      сьогодні
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Запоріжжя Додатки
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