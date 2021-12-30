Уперше за час пандемії: в Іспанії зафіксували понад 100 тисяч випадків коронавірусу

В Іспанії протягом грудня 2021 року фіксують суттєве погіршення епідемічної ситуації. Вперше за добу там виявили понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19.

У міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що останніми двома тижнями захворюваність зросла на 147 пунктів і досягла 1 508 інфікованих на 100 тисяч жителів.

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Уперше з початку пандемії МОЗ було зареєстровано понад 100 тисяч випадків інфікування за добу. Зокрема, було зафіксовано 100 760 випадків зараження, з них 78 смертей,

– мовиться у повідомленні.

Ситуація з коронавірусом в Іспанії

З початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли понад 6 мільйонів людей.

Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 5 мільйонів іспанських громадян.

Пішли з життя через ускладнення від COVID-19 понад 89 тисяч пацієнтів.

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