Уперше за 20 років: ціни на американську нафту впали нижче 15 доларів
Американська нафта продовжує дешевшати. Травневі ф'ючерси впали на 19%. Барель нафти коштує 15 доларів. А це найнижча ціна за останні 20 років.
Про падіння цін на американську нафту повідомляє Bloomberg.
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Нафта WTI продовжує дешевшати, травневі ф'ючерси упали на 19% до менш ніж 15 доларів за барель,
– йдеться у повідомленні.
Такого рівня цін нафта сягнула вперше за останні 20 років. Ціна падає на тлі побоювань, що нафту скоро не буде де зберігати через рекордно низький попит.
Зокрема, деякі покупці у Техасі пропонують тільки 2 долари за барель нафти. А це відповідно підвищує ймовірність того, що американські виробники незабаром будуть змушені платити за те, аби позбутися нафти.
До слова, котирування нафти Brent знизились на 2,7%. Тепер барель коштує 27,33 долара після втрати майже 11% минулого тижня.
Що таке WTI (West Texas Intermediate)? Це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на копалину. Одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф’ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Видобувається у Західному Техасі.
Що було раніше
- Нафта WTI дешевшала й до цього. Ціна травневого контракту 17 квітня становила менше, ніж 19 доларів за барель.
- Країни ОПЕК+ 4 квітня домовилися знизити нафтовидобуток в травні – червні на 9,7 мільйона барелів на добу. Далі з липня і до кінця 2020 року нафтовидобуток знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу (18%), а з січня 2021 року до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу (14%).
- Після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7%. Це сталося після того, як країни ОПЕК+ домовилися про скорочення світового нафтовидобутку на 13%.
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