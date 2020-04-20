Уперше за 20 років: ціни на американську нафту впали нижче 15 доларів

Американська нафта продовжує дешевшати. Травневі ф'ючерси впали на 19%. Барель нафти коштує 15 доларів. А це найнижча ціна за останні 20 років.

Про падіння цін на американську нафту повідомляє Bloomberg.

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Нафта WTI продовжує дешевшати, травневі ф'ючерси упали на 19% до менш ніж 15 доларів за барель,

– йдеться у повідомленні.

Такого рівня цін нафта сягнула вперше за останні 20 років. Ціна падає на тлі побоювань, що нафту скоро не буде де зберігати через рекордно низький попит.

Зокрема, деякі покупці у Техасі пропонують тільки 2 долари за барель нафти. А це відповідно підвищує ймовірність того, що американські виробники незабаром будуть змушені платити за те, аби позбутися нафти.

До слова, котирування нафти Brent знизились на 2,7%. Тепер барель коштує 27,33 долара після втрати майже 11% минулого тижня.

Що таке WTI (West Texas Intermediate)? Це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на копалину. Одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф’ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Видобувається у Західному Техасі.

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