Упевнений, ми вистоїмо, – мер Маріуполя звернувся до містян

В Україні тиждень триває війна і одні з найбільш запеклих боїв точаться за Маріуполь. Міський голова Вадим Бойченко звернувся до людей.

Російські окупанти обстрілюють місто більше доби. Там немає електрики, води, тепла та зв'язку.

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Ніхто вже не має сумніву – це акт геноциду російських окупантів проти українського народу, проти нас з вами. Коли ми переможемо, історія розставить все на свої місця і винні у цій жахливій трагедії точно понесуть покарання,

– сказав Вадим Бойченко.

Але спершу мер закликає подумати про виклики теперішні. Адже першочергово в Маріуполі слід відновити електрику, а тоді водопостачання. Для цього вже сформували бригади, але їх недостатньо. Ключова умова – режим тиші.

Для міста обіцяють гуманітарний коридор

За словами Бойченка, після переговорів у Білорусі з'явилася реальна надія тимчасового припинення вогню для відновлення інфраструктури. Також обіцяють відкрити "зелений" коридор для постачання медикаментів та продуктів.

"У цей час наші героїчні Збройні сили України продовжують упевнено тримати позиції та захищають місто від цих путінських варварів, які навмисно обстрілюють мирні квартали. Маріуполь – це місце концентрації сили, тут живуть найкращі з найкращих. Тому впевнений, що ми вистоємо, переможемо і почнемо відновлювати наше улюблене місто", – сказав мер маріупольцям.



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