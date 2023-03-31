Скриншот з відповідною заявою опублікували у соцмережах. Схоже, оголошення з пошуком людей поширювали досить активно, повідомляє 24 Канал.

До теми "Прокльони, погрози, сутички": хронологія виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври

Підтримати УПЦ МП за 1 600 гривень

Невідомий в оголошені пропонує людям підтримати УПЦ МП та прийти до Києво-Печерської лаври. "Братам і сестрам", які готові утворити масовку на території святині, обіцяють виплатити 1 600 гривень.

У мережі на "пропозицію" відреагували досить негативно. Один з користувачів пише, що "святиню так дешево оцінили", бо буцімто у росіян закінчуються гроші.



Масовку шукали у соцмережах / Скриншот із соцмереж

Комісію Мінкульту знову не пускають у Лавру

Другий день поспіль на території Києво-Печерської лаври тривають сутички. Ченці УПЦ МП знову не пустили до святині комісію Мінкульту, яка повинна зробити перевірку. І хоча суд відхилив позови священнослужителів щодо виселення, вони все одно вимагають "законної підстави", щоб покинути Лавру.

Окрім того, коли представники Мінкульту намагалися відімкнути двері, аби перевірити будівлю, то виявили, що ключі не підходять. Як пояснили журналістам, їх передали ченці УПЦ МП, але у серцевину замка – не входять.

Представники Мінкульту звернулися до правоохоронних органів, аби вони забезпечили безперешкодну роботу державних службовців та відкрили кримінальну справу проти ченців. У понеділок, 3 квітня, комісія знову намагатиметься провести перевірку на території святині.

Виселення з Лаври супроводжується скандалами