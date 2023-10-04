У Луцьку перша релігійна громада УПЦ МП переходить до ПЦУ

У Луцьку релігійна громада УПЦ МП переходить до Православної церкви України разом з настоятелем. Це відбувається вперше з початку повномасштабної війни.

Відповідне рішення ухвалила громада Свято-Марії Магдалинівського храму 1 жовтня. Також до ПЦУ переходить настоятель Олександр Колб.

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У Луцьку релігійна громада УПЦ МП переходить до ПЦУ

Настоятель храму назвав це "єднанням". Він зазначив, що вони зберігають свою ідентичність та залишаються у старому стилі.

Нас ніхто не спонукає вже раптово приймати новий стиль, за яким служить Православна церква України,

– сказав настоятель храму.

Таким чином, Свято-Марії Магдалинівський храм стане першим у Луцьку, який перейде до ПЦУ разом з настоятелем.

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Настоятель Олександр Колб раніше підписався під десятьма запитаннями до предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія щодо повного розриву зв’язків з РПЦ та засудження Кіріла Гундяєва.

Як розповідав предстоятель Православної церкви України Епіфаній, у кандидатів до ПЦУ поцікавляться, чи не застосовували вони проросійські меседжі на проповідях та чи не мають російського паспорта. Також перевірять зв’язки зі служителями російської православної церкви.

Епіфаній сподівається, що поступово всі парафії, які зараз перебувають у складі російської православної церкви в Україні, будуть в ПЦУ.