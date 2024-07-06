Блискавки, зливи та шквальний вітер: Москву накрив потужний ураган

Увечері 5 липня Москву накрив сильний ураган. В російській столиці спостерігалися сильні блискавки, шквальний вітер та зливи.

Кадри з негодою публікують російські телеграм-канали. Через негоду росіян закликали не виходити на вулиці, передає 24 Канал.

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Москву накрив ураган

Увечері 5 липня Москву накрив ураган. Так, у російській столиці спостерігалася сильна гроза з блискавками, шквальний вітер з поривами до 20 – 25 метрів за секунду та навіть град.

Російська влада закликала людей не ховатися під деревами, хиткими конструкціями, а водіям слід дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

Як на Москву насувалася негода: дивіться відео

На Москву суне ураган: дивіться відео

За лічені хвилини небо над Москвою стало чорним і почалася сильна злива. Опади були такими рясними, що видимість була майже нульова.

Небо стало чорним: дивіться відео

Потужна злива у Москві: дивіться відео

Ураган у Москві: дивіться відео

Злива була такою рясною, що автівки буквально плавали вулицями. Окрім того, очікуються й нові опади у Москві.

Затопило вулиці після негоди: дивіться відео

Блискавки й наслідки урагану в Москві: дивіться відео

Окрім того, на "Електрозаводській" платформі на Казанському напрямку під час негоди поривом вітру зірвало елементи навісу. У мережі також опублікували відео інциденту.

Ураган зірвав навіс: дивіться відео

Згодом у Московській залізниці повідомили, що відновлювальні роботи на станції завершено, потяги вже прямують, але з відхиленням від графіка. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.