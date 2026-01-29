Потужний ураган завалив навіть оглядове колесо: моторошні кадри з Португалії

Португалію сколихнув сильний ураган. Негода забрала життя кількох місцевих мешканців.

Про це повідомляє 24 Канал посиланням на очевидців з Португалії.

Які наслідки урагану в Португалії?

За офіційними даними, внаслідок нічного шторму загинуло щонайменше п’ятеро людей, четверо з них – у муніципалітеті Лейрія.

Зазначається, що дві смерті безпосередньо пов’язані з негодою: життя однієї людини обірвалося через обвал даху, тоді як іншої – під час роботи на енергетичному об’єкті.

Наслідки урагану в Португалії / Фото, надані 24 Каналу та взяті з місцевих пабліків

Найбільших ударів стихія завдала центральним регіонам країни – Лейрії, Коїмбрі, Лісабону, Сетубалу. У Лейрії без електрики залишилися сотні тисяч споживачів, а відновлення водо- та електропостачання може тривати до 48 годин і більше.

Варто зауважити, що ураган був настільки потужний, що навіть завалив велике оглядове колесо.

Ураган зруйнував оглядове колесо / Фото, надані 24 Каналу та взяті з місцевих пабліків

Деякі міста Португалії мають моторошний вигляд: стихія залишила після себе всипані піском вулиці, зруйновані будівлі, пошкоджені автівки та повалені дерева.

Зазначається, що цьому урагану передував ураган Інгрід. Окрім цього, мешканців Португалії повідомляють про формування нових ураганів в Атлантиці, які також можуть становити загрозу для країни.

Влада закликає населення уникати необовʼязкових пересувань, економно використовувати воду та продукти, а також бути солідарними з тими, хто втратив житло або залишився без базових умов.

Де ще були урагани?