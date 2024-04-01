У Росії масштабна пожежа на військовому підприємстві: палає "Уралмаш"

У Росії 1 квітня сталася масштабна пожежа на військовому підприємстві "Уралмаш" в Єкатеринбурзі. Вогонь вже охопив площу у понад 800 квадратних метрів.

Про це пишуть російські телеграм-канали. Що стало причиною пожежі – невідомо, передає 24 Канал.

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У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на "Уралмаші"

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а згодом – у небо здійнявся густий чорний дим.

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Як пишуть у мережі, загоряння сталося на складі з лакофарбовими матеріалами. Рятувальники стверджують, що існує загроза вибуху та масштабного розповсюдження вогню.

До слова, за кілька хвилин пожежа швидко почала поширюватися. Спочатку окупанти заявили, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів, однак згодом пожежа поширилася вже на 4 000 квадратних метрів.

Пожежа на "Уралмаші" – фото з російських тг-каналів

У мережі також повідомляють, що пожежа сталася у цеху №57, у якому зберігають близько 500 літрів лаку. Відомо, що вже обвалилася частина покрівлі, однак про постраждалих чи жертв в Єкатеринбурзі поки не повідомляли.

Станом на 13:40 площа загоряння знову збільшилася – до понад 4 500 квадратних метрів. Також рятувальники уточнили, що покрівля обвалилася на площі 300 квадратних метрів.

Російські рятувальники бідкаються, що ліквідацію загоряння ускладнює високе пожежне навантаження будівлі. Наразі до ліквідації залучено 52 особи та 17 одиниць техніки.

Що виготовляють на "Уралмаші"

Згідно з відкритими даними, "Уралмаш" є одним із лідерських підприємств Росії з виробництва обладнання для:

металургії;

гірничодобувної промисловості;

промисловості будівельних матеріалів;

енергетики.

Варто наголосити, що у роки Другої світової війни "Уралмаш" став об'єктом військової промисловості. Так, за роки війни там опанували технології виробництва 6 типів корпусів для танків та 12 типів конструкцій самохідних артилерійських установок. Загалом було виготовлено понад 19 тисяч бронекорпусів, 30 тисяч польових та танкових знарядь, близько 6 тисяч танків та САУ.

Також у роки війни Уралмаш постачав на інші оборонні підприємства лиття для виготовлення танкових двигунів, гвинти літаків та корпуси снарядів для реактивних установок.