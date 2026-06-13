Супутникові знімки підтвердили ураження КПП "Джанкой" та мосту через протоку Промоїна

Зона вогневого контролю над логістикою окупантів дедалі розширюється, що робить можливими удари по важливих транспортних артеріях росіян, зокрема на Півдні України.

Так, дані з супутників, опубліковані "Радіо Свобода", підтверджують удари й ураження КПП "Джанкой" та моста через протоку Промоїна.

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Які наслідки атак?

За даними фотоматеріалів, на контрольно-пропускному пункті "Джанкой" зафіксовано суттєві руйнування. Об'єкт розташований на трасі з боку Чонгара на території окупованого Криму. Також супутникові знімки раніше демонстрували скупчення вантажного транспорту на цьому КПП після пошкодження Херсонського мосту на південь від Чонгара.

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Удар по пункту пропуску згодом підтвердив і призначений Росією "керівник" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Окремі супутникові дані також підтверджують повідомлення про ураження мосту через протоку Промоїна на напрямку Херсонщина – Арабатська стрілка. Після пошкоджень там було запроваджено реверсивний рух.

Варто зазначити, що через пошкодження Чонгарського мосту противник був змушений переорієнтувати значну частину логістики на маршрут через Армянськ, де накопичилася велика кількість вантажного транспорту з військовими постачаннями. За словами "Перуна", під час одного з уражень вдалося влучити по колоні з приблизно 50 вантажівок, які перевозили пальне та боєприпаси, частину з них було знищено.

Загалом же йдеться не про поодинокі удари по окремих об'єктах, а про системний тиск на логістичну інфраструктуру противника.

За оцінками DeepState, українські військові посилюють можливості middle strike, поступово обмежуючи забезпечення окупаційного угруповання на півдні та створюючи для нього дефіцит ресурсів. А це, зі свого боку, може суттєво змінити ситуацію на фронті.