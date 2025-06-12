На Чернігівщині двоє хлопців отримали ураження струмом на даху вагона: у якому вони стані

Увечері 11 червня двоє 12-річних хлопців отримали ураження електричним струмом на даху вантажного вагона. У поліції розповіли про стан постраждалих.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Нацполіцію в Чернігівській області.

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Юнаки зазнали опіків

Хлопці отримали ураження електричним струмом на залізничній станції у Ніжинському районі. Про це надійшло повідомлення в поліцію ввечері 11 червня.

Юнаки гралися на нерухомих вагонах потяга під електрифікованою колією. Один з них отримав тяжкі опіки.

Внаслідок удару струмом один хлопчик зазнав тяжких опіків різних частин тіла та був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні. Другий неповнолітній зазнав опіків обличчя, загрози його життю немає,

– пояснили правоохоронці.

Рятувальники оперативно зняли дітей з вагона / Фото ДСНС

Працівники поліції розслідують обставини події та закликають батьків контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг. Вони підкреслили, що потяги, вагони та інші об’єкти знаходяться під високою напругою.

Нагадаємо, що в травні вдарило струмом на даху вантажного вагона 10-річного хлопця в Одесі. Його госпіталізували з важкими опіками.