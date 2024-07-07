Щоб убезпечитися від прильотів: у ВМС назвали ноу-хау, яке ворог вигадав для субмарин

Російські загарбники усіма силами намагаються убезпечити свої субмарини від можливих уражень. Для цього окупанти навіть вигадали певне ноу-хау.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що протидіяти підводним човнам росіян можна.

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Яке ноу-хау вигадали росіяни для захисту субмарин від атак

Плетенчук наголосив, що підводні човни не можуть постійно перебувати на глибині. Їм так чи інакше доводиться повертатися до пунктів базування.

Щоб убезпечити себе від прильотів, окупанти навіть розробили якесь ноу-хау – під час завантажень у портах тримають субмарини у напівзануреному стані, так що лише ходовий місток виглядає на поверхню,

– пояснив речник.

Він також зазначив, що у світі існують засоби протидії підводним човнам. Тим більше у Чорному морі в росіян не щось надзвичайне, а дизель-електрична "Варшавянка".

"У Москві, звісно, розповідають, що ці човни проєкту 636 якісь супернепомітні, але протидія ним – питання наявності технічного оснащення", – сказав Плетенчук.

Яка територія акваторії Чорного моря є "мертвою" зоною для Росії

Дмитро Плетенчук розповів, що 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною" (при загальноекономічній зоні України у 70 тисяч квадратних кілометрів, – 24 Канал). На цій ділянці ніхто не може повноцінно закріпитися й панувати.

Ми там підставляємося під удари російської авіації, а вони – під наші системи озброєння. Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження,

– сказав речник.

Він також зазначив, що так само обстрілювати росіяни можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити. Тож не дарма понад 6 десятків цивільних суден стоять заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Для росіян же "мертвою" зоною можна вважати ледве не всю акваторію Чорного моря. Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно", – зауважив Плетенчук.

Він також пояснив, що для Росії "мертва" зона пролягає й біля Криму, і в районі Керченської протоки також. Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них існує небезпека.