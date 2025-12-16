Після підриву "Варшавянки": полковник запасу розкрив, скільки ще таких субмарин є в Чорному морі
- У Чорному морі раніше було 4 російські дизельні підводні човни: "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпіно" та "Ростов-на-Дону".
- Після підриву субмарин, у росіян залишились підводні човни, які здатні запускати ракети "Калібр".
У порту Новоросійська підводні дрони СБУ підірвали російську субмарину "Варшавянка", здійснивши унікальну операцію. Загалом раніше ворог мав 4 такі човни.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ці субмарини потрібно знищувати, адже вони становлять небезпеку для України. Саме ці човни є носіями ракет.
Скільки ще таких субмарин є в Чорному морі?
Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що росіяни мали 4 дизельних підводних човнів в Чорному морі – "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпіно" та "Ростов-на-Дону".
Останнього вже раніше вперше в історії уразили крилатою ракетою, а потім "дотопили". Тому зараз підводні дрони СБУ атакували один з трьох субмарин.
Зауважте! Підводний човен "Ростов-на-Дону" Україна уразила ще на початку серпня 2024 року. Це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.
З відео видно, що удар був у кормову частину. Тобто, як мінімум, уражені і гвинт, і кермо. Можливо, дістались і до самого дизельного генератора або акумуляторних батарей. Тому можна сказати, що два підводні човни росіян вже вийшли з ладу, а два залишились,
– пояснив він.
Світан додав, що у човнів, які залишились, є торпедні апарати, в які ворог може завантажити ракети "Калібр". Тобто російські ракети можуть здійснювати виліт з підводного пуску, щоб атакувати Україну. Саме через це важливо знищувати ці човни, які є носіями озброєння.
Підрив "Варшавянки: деталі
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що операція з ураження човна була складною, бо база в Новоросійську захищена. Тому результат ураження – це комплексна та доволі складна справа.
- СБУ використовували підводні дрони "Sub Sea Baby". Цікаво, що такі субмарини також відомі під назвою "Чорна діра", оскільки чудово поглинають звуки й залишаються малопоміченими для сонарів.
- В Інституті вивчення війни припустили, що операція з ураження російської субмарини "Варшавянка" може знизити ракетні удари по Одещині. Крім того, удар демонструє подальший розвиток і модернізацію українських безпілотних технологій