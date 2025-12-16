Після підриву "Варшавянки": полковник запасу розкрив, скільки ще таких субмарин є в Чорному морі

У порту Новоросійська підводні дрони СБУ підірвали російську субмарину "Варшавянка", здійснивши унікальну операцію. Загалом раніше ворог мав 4 такі човни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ці субмарини потрібно знищувати, адже вони становлять небезпеку для України. Саме ці човни є носіями ракет.

Скільки ще таких субмарин є в Чорному морі?

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що росіяни мали 4 дизельних підводних човнів в Чорному морі – "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпіно" та "Ростов-на-Дону".

Останнього вже раніше вперше в історії уразили крилатою ракетою, а потім "дотопили". Тому зараз підводні дрони СБУ атакували один з трьох субмарин.

Зауважте! Підводний човен "Ростов-на-Дону" Україна уразила ще на початку серпня 2024 року. Це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.

З відео видно, що удар був у кормову частину. Тобто, як мінімум, уражені і гвинт, і кермо. Можливо, дістались і до самого дизельного генератора або акумуляторних батарей. Тому можна сказати, що два підводні човни росіян вже вийшли з ладу, а два залишились,

– пояснив він.

Світан додав, що у човнів, які залишились, є торпедні апарати, в які ворог може завантажити ракети "Калібр". Тобто російські ракети можуть здійснювати виліт з підводного пуску, щоб атакувати Україну. Саме через це важливо знищувати ці човни, які є носіями озброєння.

