Носій ядерної зброї: авіатор охарактеризував Ту-95МС, який атакувала Україна

Україна системно намагається зменшувати можливості російської стратегічної авіації, яка використовується для ракетних ударів. Особливе значення мають атаки не лише на аеродроми, а й безпосередньо на літаки, кількість яких Росії дедалі складніше відновлювати.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан в ефірі 24 Каналу розповів, чим особливий Ту-95МС, атакований на аеродромі "Енгельс-2". Він пояснив, яку роль ці літаки відіграють у російській авіації та чому їхня втрата є відчутною для Москви.

Росія не може відновити втрати стратегічної авіації

Ту-95МС – модернізований літак, розробка якого сягає кінця 1950-х років. Найновішим із цих бортів уже кілька десятиліть, а їхня кількість у льотному стані поступово скорочується. Хазан, посилаючись на дані, які пам'ятає, оцінив залишок приблизно у 36 – 38 Ту-95 та близько 16 Ту-160.

Ту-95 або Ту-160 – це елемент ядерної тріади Російської Федерації. Це носії ядерної зброї. І Росія їх більше не може виробляти,

– наголосив авіатор.

На початку повномасштабної війни Ту-95 у Росії було близько 50, однак літаки витрачають свій ресурс, а частину з них вдається уражати. Кількість інших стратегічних носіїв, зокрема Ту-22М3, також поступово зменшується.

Вони не здатні зараз робити такі літаки з нуля. Кілька фюзеляжів Ту-160 залишалися ще з часів Радянського Союзу, і за 15 – 20 років їм вдалося дозібрати два чи три борти. Вони називають їх новими, але головна частина вже була виготовлена раніше,

– пояснив Хазан.

Через це кожне ураження справного ракетоносія має для Росії значно більшу вагу, ніж просто втрата одного літака. Відновити такий борт новим виробництвом Москва наразі не може, а аеродром "Енгельс-2" залишається важливим майданчиком для російської стратегічної авіації.

Виробництво таких літаків залежало від усього СРСР

Стратегічні бомбардувальники створювалися за участі підприємств із різних республік Радянського Союзу, тому відтворити повний виробничий цикл уже в сучасній Росії надзвичайно складно. Йдеться не лише про складання фюзеляжу, а й про двигуни, спеціальні матеріали та окремі високотехнологічні компоненти.

Це був літак, на який працював фактично весь Радянський Союз. На сьогодні Російська Федерація не здатна відтворити таке виробництво самостійно,

– пояснив Хазан.

Одним із прикладів такої залежності авіатор назвав завод у Сніжному на Донеччині, де виготовляли лопатки для авіаційних турбін. Після окупації міста росіяни вивезли підприємство на свою територію, оскільки не мали власного виробництва такого типу.

Вони вивезли до себе цілий завод, тому що в них не було підприємства, яке займалося литтям лопаток для авіаційних турбін,

– сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів.

Ресурс наявних стратегічних літаків для Росії має особливе значення: замінити втрачені Ту-95МС чи інші борти аналогічного класу новими машинами Москва не може. Їй доводиться підтримувати в робочому стані радянський парк і використовувати ті виробничі можливості та заготовки, які вдалося зберегти.

Хазан пояснив значення Ту-95МС для Росії: дивіться відео