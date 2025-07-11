Сили оборони уразили в Росії авіазавод і підприємство з виготовлення ракет для ППО

У ніч на 11 липня українські захисники уразили в Росії Луховицький авіаційний завод. Окрім того, наші воїни завдали ударів по конструкторському бюро приладобудування, яке спеціалізується на виготовленні ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про атаку Сил оборони на об'єкти в Росії 11 липня?

Українські захисники провели чергову успішну атаку в межах зниження спроможностей агресора щодо ракетно-бомбових ударів. У ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Луховицький авіаційний завод імені Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".

Це підприємство виконує повний спектр робіт, – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства,

– заявили в Генштабі.

Також підтвердили, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.