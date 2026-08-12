Сили оборони рознесли росіян на ТОТ: які цілі були атаковані уночі

У ніч проти 12 серпня Сили оборони атакували низку цілей на тимчасово окупованих територій. Це вплине на боєздатність ворожих підрозділів.

За даними Генштабу, уночі Сили оборони уразили щонайменше три важливі цілі.

Що потрапило під удар на ТОТ?

Йдеться про:

наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в районі Оленівки, що у Криму;

ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;

місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар'ївки Луганської області.

У Генштабі зауважили, що ураження цих об'єктів послаблює спроможності ворога здійснювати управління ударними БпЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що 12 серпня Сили оборони України уразили військово-морську базу Росії у Новоросійську. Під удар потрапили російська ППО, причали та інфраструктура порту.

Для атаки використали дрони "Паляниця", ракети "Нептун" і морські безекіпажні системи. Удар завдали по цілях на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту.

Минулої ночі підрозділи Сил оборони України атакували нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік.