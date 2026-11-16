Сили оборони могли уразити Іл-76 в Новгородській області: з'явилися супутникові знімки

Сили оборони України 10 листопада атакували аеродром у Новгородській області Росії. Супутниковий знімок зафіксував імовірне ураження важкого військово-транспортного літака Іл-76.

Про це повідомляє аналітична спільнота AviVector.

Що відомо про ураження

На оприлюднених супутникових кадрах зафіксовано наслідки удару по майданчику 123-го авіаційного ремонтного заводу.

Пошкодження помітні біля стоянки техніки, де перебував борт ворога.



Ураження Іл-76 / AviVector

Раніше в Генеральному штабі Збройних сил України сповіщали про влучання по території підприємства у місті Стара Русса, де після вибухів виникло сильне займання. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тому важка авіація прибуває на ремонт безпосередньо до виробничих ангарів.

Об'єкт належить до ключових ланок оборонно-промислового комплексу країни-агресорки. Фахівці заводу проводять регламентне обслуговування, ремонт та модернізацію військово-транспортних Іл-76 і літаків-заправників Іл-78, які агресор застосовує для перекидання особового складу та військових вантажів.

Крім того, на базі заводу ремонтують літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, вартість яких оцінюють сотнями мільйонів доларів. Також технічні потужності майданчика задіяні у відновленні авіаційних двигунів Д-30КП, силових установок і повітряних гвинтів.

Нагадаємо, що удар по 123-му авіаремонтному заводу у Новгородській області уже не перший. Зокрема, у березні 2026 року Сили оборони уразили заводський ангар, призначений для обслуговування бортів Іл-76 та легких багатоцільових літаків Л-410.