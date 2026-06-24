Уражено системи ППО та військові аеродроми росіян: СБУ відпрацювала по об'єктах у Криму

Служба безпеки України вдарила по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. В результаті операції уражено ворожі засоби протиповітряної оборони та два військові аеродроми.

Про це 24 червня повідомила СБУ.

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Які результати ударів?

Центр спецоперацій "Альфа" завдали ударів по російських системах ППО в районі Керченської протоки. Також було уражено військовий аеродром "Саки". На території об'єкта, попередньо, уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

До того ж спецпризначенці відпрацювали по аеродрому "Гвардійське".

Крім того, біля Керчі оборонці відпрацювали по двох системах зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та двох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1". Зазначається, що у цьому районі "Альфа" уразили такий комплекс вже вчетверте.

Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога,

– підкреслила Служба безпеки.

Окремо командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що під ударом була й Балаклавська ТЕС. В результаті атаки операторів 1-го окремого центру СБС у Севастополі зникало світло.

Протягом ночі 24 червня Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях,

– додав "Мадяр".

Раніше повідомлялось, що гучна ніч видалась також у Росії. Ворожа ППО нібито змогла збити понад 320 безпілотників у 20 регіонах. Місцями фіксують падіння уламків, а в Оренбурзькій області через атаку загорівся газопереробний завод.