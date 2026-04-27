24 Канал Новини України Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога
27 квітня, 16:22
2

Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога

Сергій Попович
Основні тези
  • Сили оборони України завдали ударів по складах боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та командних пунктах на окупованих територіях.
  • Уражені зокрема склад боєприпасів у Селидовому, РСЗВ у Мелітополі та пункти управління безпілотниками в районах Малинівки та Гуляйполя.

Сили оборони України уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога. Це стало результатом ударів по тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які результати ударів по окупантах?

Упродовж доби 26 квітня та в ніч проти 27-го українські Сили оборони завдали серії ударів по цілях російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених об’єктів – склад із боєприпасами та командно-спостережний пункт у районі Селидового на Донеччині.

У Мелітополі під удар потрапила реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Наразі уточнюється, яких саме пошкоджень вона зазнала.

Також українські військові уразили пункти керування ворожими безпілотниками у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.

Повідомляється також про ураження ремонтного підрозділу російських сил у районі Миколаївки на Запоріжжі.

Які загальні втрати ворога на 27 квітня?

  • За минулу добу на фронті було ліквідовано 810 російських окупантів.

  • Також ворог втратив ще 4 ББМ, 26 артсистем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

  • Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська зменшилися уже на близько 1 326 460 осіб.

