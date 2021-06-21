Уряд Бельгії обмежив в'їзд в країну з Великої Британії

Уряд Бельгії ухвалив рішення віднести Велику Британію до переліку країн із "дуже високим" ризиком COVID-19. Це сталося через швидке поширенням нового штаму коронавірусу Delta.

Резиденти чи громадяни Бельгії, які подорожували до Великої Британії, будуть зобов'язані пройти карантин після повернення. Натомість нерезиденти Бельгії не отримають дозволу щодо в'їзду на її територію.

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Велика Британія стала однією з 26 країн, які уряд Бельгії відніс до "регіонів особливого занепокоєння" з епідеміологічного боку, мовиться про Південну Африку, Бразилію, Аргентину, Пакистан та Грузію зокрема.

Згідно з інформацією видання, наразі про терміни дії заходів перестороги та обмеження на подорожі до Бельгії не повідомляли. Міністр охорони здоров'я країни Франк Ванденбрук зазначив, що відповідному рішенню "не радий", проте вважає, що держава має захиститись від поширення нового варіанту коронавірусу. Наразі у Бельгії намагаються знизити показники захворюваності.

Новий штам коронавірусу Delta: коротко

Delta-варіант COVID-19 вперше зареєстрували в Індії – його виявили вже в щонайменше 74 країнах.

Водночас він, за інформацією вчених, може стати домінантним штамом у світі, є більш інфекційним та може спричинити важчий перебіг захворювання.

31 травня Європейська комісія оприлюднила уточнені рекомендації щодо спрощення поїздок територією ЄС в умовах пандемії. Вони залишають за урядами країн право вводити додаткові обмеження на подорожі з регіонів "підвищеного ризику".