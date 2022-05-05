Уряд обіцяє вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю

Засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад відбулося у середу, 4 травня. Однією з тем стала ситуація на ринку пального.

Засідання відбулося у форматі відеоконференції під головуванням Андрія Єрмака – глави Офісу Президента. Присутні обговорили низку пріоритетних питань.

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Зокрема:

в умовах воєнного стану забезпечення українців пальним та продуктами;

впровадження державної системи обліку гуманітарної допомоги.

Єрмак подякував членам Конгресу. Він наголосив, що їхня щоденна робота є дуже важливою. Українців необхідно забезпечувати гуманітарною допомогою систематично та на належному рівні.

Глава ОП також запропонував проводити засідання президії Конгресу раз на два тижні.

Як врегульовуватимуть ситуацію з пальним

Про ситуацію на ринку пального проінформувала Юлія Свириденко – перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України.

Вона пояснила, що тимчасовий дефіцит пального спровокували дії російських окупантів. Мовиться про знищення потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

Свириденко наголосила: триває постійна співпраця уряду та операторів ринку. Її метою є збагнути потреби та знайти шляхи усунення дефіциту пального.

За словами міністерки, наразі оператори ринку у залишках зберігають:

22,5 тисячі тонн бензинів;

41,4 тисячі тонн дизельного пального.

Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит,

– заявила Свириденко.

Вона також нагадала: операторів законтрактували певні об'єми пального у Європі.

Заява Корнієнка

Олександр Корнієнко – перший заступник голови Верховної Ради – 4 травня повідомив, що вже упродовж найближчих днів проблему з дефіцитом пального вдасться розв'язати. Українцям варто приготуватися до того, що ціни на пальне дещо зростуть.

Тим часом уряд ухвалив рішення дозволити підвищення торговельної надбавки на 40%:

з 5 до 7 гривень – для дизельного палива ;

з 4,55 до 6,50 гривні – для бензину.

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Через дефіцит пального низка АЗС України ввела обмеження по продажу пального. Зокрема, мовиться про ОККО та WOG. Мовиться, що це – вимушений крок.