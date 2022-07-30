Уряд оголосив про обов'язкову евакуацію з Донеччини: Верещук вказала причину

Влада України оголосила про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. Тим людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона нещодавно очолила Штаб з евакуації Донеччини.

Тим часом Донецьк і Луганськ візьмемо скоріше, – речник InformNapalm про звільнення Донбасу

Зараз на підконтрольній Україні території Донбасу – 200 тисяч людей

Верещук зазначила, що зараз на підконтрольній Україні території Донбасу перебувають близько 200 тисяч осіб, з них 50 тисяч – діти. Створити Штаб з евакуації попросив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Однією з головних причин є підготовка до опалювального сезону. На Донеччині абсолютно відсутнє газопостачання. Все, що можна полагодити – полагодили, проте ворог продовжує знищувати мережі,

– пояснила Верещук.

Отож навряд взимку вдасться забезпечити обігрів людей. Також в регіоні немає належного електропостачання. Ще однією вагомою причиною для евакуації є постійні обстріли, які тільки посилюються.

Мовиться саме про обов'язкову евакуацію, – Верещук

Уряд анонсував саме обов'язкову евакуацію. Віцепрем'єрка наголосила, що людей буде де розмістити і їм гарантують виплати. Людей евакуюватимуть, як потягами, так і автобусами.

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Людина може відмовитись від евакуації, проте вона має підписати документ, що вона несе відповідальність за наслідки.