Тарифи на електроенергію можуть зрости: що про це відомо
Кабмін запланував низку ініціатив для забезпечення фінансової стабільності енергетики в умовах кризи. Зокрема, планують переглянути тарифи на електроенергію для населення, а також "зелений тариф".
Тарифи на електрику планують змінити, про це свідчить програма стимулювання економіки, опублікована на Урядовому порталі.
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У плані йдеться про те, що в умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, які пов’язані зі зменшенням споживання промисловістю та населенням.
Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту грошей для покриття операційних витрат виробників електроенергії,
– мовиться у програмі.
Це можна трактувати, як рішення про підняття тарифів заради виходу з кризи.
Які ініціативи планує уряд
- врегулювати заборгованість між учасниками ринку електроенергії;
- врегулювати заборгованість гарантованого покупця;
- переглянути тарифи для відновлюваних джерел енергії та запровадити граничний термін реалізації проєктів pre-PPA;
- переглянути тарифи на електроенергію для населення.
Що цьому передувало
- Уряд опублікував основні положення програми стимулювання економіки для подолання наслідків карантину.
- Експерти побоюються, що ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%. Це може трапитися через ідею виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій.
- Міненергетики підготувало меморандум щодо скорочення "зелених тарифів". За інформацією ЗМІ, документ, передбачає збільшення вартості перших ста кіловат для населення – від 90 копійок до 1 гривні 68 копійок.
- Однак у "Слузі народу" заспокоїли українців – мовляв, підвищення тарифів на електрику цього року не буде.
- Крім того, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін не має наміру у 2020 році підвищувати тарифи на електрику для населення.