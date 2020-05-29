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Тарифи на електроенергію можуть зрости: що про це відомо

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Уряд перегляне тарифи на електроенергію у 2020: що відомо
Уряд перегляне тарифи на світло / ukr.lb.ua

Кабмін запланував низку ініціатив для забезпечення фінансової стабільності енергетики в умовах кризи. Зокрема, планують переглянути тарифи на електроенергію для населення, а також "зелений тариф".

Тарифи на електрику планують змінити, про це свідчить програма стимулювання економіки, опублікована на Урядовому порталі.

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У плані йдеться про те, що в умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, які пов’язані зі зменшенням споживання промисловістю та населенням.

Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту грошей для покриття операційних витрат виробників електроенергії,
– мовиться у програмі.

Це можна трактувати, як рішення про підняття тарифів заради виходу з кризи.

Які ініціативи планує уряд

  • врегулювати заборгованість між учасниками ринку електроенергії;
  • врегулювати заборгованість гарантованого покупця;
  • переглянути тарифи для відновлюваних джерел енергії та запровадити граничний термін реалізації проєктів pre-PPA;
  • переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Що цьому передувало

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Тарифи Електроенергія Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України
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