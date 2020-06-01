Кабінет Міністрів презентував Програму стимулювання економіки для подолання наслідків коронавірусу. План містить приблизно 230 пунктів та розрахований на три роки.

Над програмою відновлення економіки після кризи, спричиненої коронавірусом, уряд працював із аналітиками, науковими центрами, бізнесовими асоціаціями, написав у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, план заходів містить приблизно 230 пунктів.

Десять ініціатив для відновлення економіки України

Адаптивний карантин

Передбачає використання 64,7 мільярда гривень Фонду боротьби з COVID-19.

Стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу

4 мільярди гривень на відшкодування відсотків за кредитами мікро- та малого бізнесу;

кредитні канікули за програмою "5-7-9%";

24 мільярди гривень на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями;

1,6 мільярда гривень на підтримку креативних індустрій.

"Регуляторна гільйотина"

Дає змогу говорити про послаблення регуляторного тиску на бізнес, який постраждав через кризу, спричинену коронавірусом.

Вдосконалення податкової системи

ліквідація підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури;

натомість створення єдиного органу – Служби фінансових розслідувань;

впровадження нульової декларації та податку на виведений капітал;

скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО.

Перезапуск промислового сектору

реформування держфонду регіонального розвитку;

надання права суб'єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.

Вихід з енергетичної кризи

перегляд енергетичної стратегії;

врегулювання заборгованості та тарифів;

створення передумов для модернізації основних фондів.

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Реформування транспорту та інфраструктури

створення незалежного регулятора тарифів;

реформування "Укрзалізниці";

оптимізація портових зборів;

виділення 19 мільярдів гривень на розширення "Великого будівництва";

створення національного авіаперевізника.

Розвиток міжнародної торгівлі

виділення 65 мільйонів гривень на консультаційну підтримку малого та середнього бізнесу;

активізація діяльності експортно-кредитного агентства та "Укрексімбанку".

Аграрно-промисловий комплекс

запровадження довгострокових державних субсидій терміном 3 – 5 років;

стимулювання розвитку переробки.

Цифрова трансформація та розвиток ІТ сектору

переведення державних послуг у цифровий формат;

створення сприятливих умов для розвитку ІТ-сектору;

приведення української системи кібербезпеки у відповідність до міжнародних стандартів.

Шмигаль зазначив, що програма розрахована на три роки. Документ пройшов численні обговорення. Наразі його доопрацьовують у міністерствах, щоб передати згодом на обговорення в комітети Ради.



Уряд представив 10 ініціатив для відновлення економіки України / Фейсбук Дениса Шмигаля