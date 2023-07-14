Варто зазначити, що Вигівський вже виконував обов'язки голови Нацполіції. Тепер же він офіційно очолить правоохоронний орган.

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Кабмін призначив нового голову Нацполіції

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив кандидатуру Івана Вигівського на пост голови Національної поліції. Так, Вигівський із січня 2023 року тимчасово виконував обов'язки голови Нацполіції.

Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України,

– сказав Мельничук.