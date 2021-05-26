Уряд пропонує пом'якшити карантинні обмеження: що дозволять

26 травня 2021 , 10:44
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Джерело:

24 канал

Урядовці на засіданні Кабміну 26 травня заговорили про послаблення карантинних обмежень в Україні, які запровадили через пандемію коронавірусу.

Перелік карантинних обмежень, які можуть послабити, зачитав глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

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Які обмеження можуть скасувати

Головним чином пропонують послабити частину обмежень, які зараз діють у жовтій зоні карантину. Урядовці пропонують:

  • розширити можливості для проведення масових культурних заходів;
  • дозволити працювати різним типам засобів розміщення;
  • зняти часові обмеження для закладів громадського харчування.

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