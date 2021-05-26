Уряд пропонує пом'якшити карантинні обмеження: що дозволять

Урядовці на засіданні Кабміну 26 травня заговорили про послаблення карантинних обмежень в Україні, які запровадили через пандемію коронавірусу.
Перелік карантинних обмежень, які можуть послабити, зачитав глава Мінкульту Олександр Ткаченко.
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Які обмеження можуть скасувати
Головним чином пропонують послабити частину обмежень, які зараз діють у жовтій зоні карантину. Урядовці пропонують:
- розширити можливості для проведення масових культурних заходів;
- дозволити працювати різним типам засобів розміщення;
- зняти часові обмеження для закладів громадського харчування.
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