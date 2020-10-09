Уряд пропонує відмовитися від держрегулювання тарифів на комуналку
Уряд 9 жовтня схвалив проєкт закону, за яким пропонують передати деякі повноваження НКРЕКП місцевій владі. Зокрема, це стосується встановлення тарифів.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що таким чином уряд виконує свої зобов’язання за програмою з МВФ. До слова, їх мають виконати до 2020 року.
Які повноваження передадуть
- встановлювати тарифи на теплову енергію,
- гарячу воду,
- водопостачання та водовідведення.
За словами Шмигаля, тепер очікують на підтримку законопроєкту Верховною Радою.