Уряд 9 жовтня схвалив проєкт закону, за яким пропонують передати деякі повноваження НКРЕКП місцевій владі. Зокрема, це стосується встановлення тарифів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

До речі Ахметов і ДТЕК активізувалися на всіх фронтах, – екснардепка про тиск на НКРЕКП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі , що таким чином уряд виконує свої зобов’язання за програмою з МВФ. До слова, їх мають виконати до 2020 року.

Які повноваження передадуть

встановлювати тарифи на теплову енергію,

на теплову енергію, гарячу воду,

водопостачання та водовідведення.

За словами Шмигаля, тепер очікують на підтримку законопроєкту Верховною Радою.