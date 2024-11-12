Уряд розблокував переведення воїнів в армії

Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами Збройних Сил України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Володиимра Зеленського. Зокрема, нововведення стосується переведень саме за ініціативою воїнів.

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За словами очільника держави, механізм розробляли Міністерство оборони України та Збройних Сил України у взаємодії з суспільством.

"Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо", – додав Володимир Зеленський.

Як це працюватиме

"Переведення воїнів в армії мають бути розблоковані: вони працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту", – повідомив президент.

Про результат перевірки повідомляється воїна сповіщатимуть через "Армію+", а у випадку відмови будуть вказані чіткі причини.

Коли стартує механізм переведення

При цьому президент повідомив, що надалі Міністерство оборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій", – додав Зеленський.

Зауважте! У застосунку "Армія+" можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт.

Минулого тижня в "Армія+" запустили опитування для військових про можливість зміни місця служби. Зазначалось, що метою опитування було вдосконалення ініціативи Міноборони щодо створення цифрового сервісу, який мав би спростити процес переведення між частинами.