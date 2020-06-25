Кабінет Міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область.

Уряд на засіданні 25 червня підтримав пропозицію, озвучену міністром економіки Ігорем Петрашком, повідомляє 24 канал.

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Мова йде про виділення з резервного фонду допомоги західним областям, постраждалим у результаті повеней.

Кому та скільки допомоги нададуть

Івано-Франківській області – 480 мільйонів гривень;

Чернівецькій – 30 мільйонів гривень;

Закарпаттю – 30 мільйонів гривень;

Львівщині – 10 мільйонів гривень.

Держводагенству – 92 мільйонів гривень;

Держлісагенству – 30 мільйонів гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити для робіт з ліквідації наслідків негоди 82 мільйони гривень МВС, зокрема:

41 мільйон на роботу ДСНС;

22 мільйони – на Національну гвардію;

19 мільйонів – на Нацполіцію.

За ці гроші проводитимуть роботи у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.

Загальна сума видатків – 754 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Угорщина має намір допомогти Україні з ліквідацією наслідків негоди у західних областях. Зокрема, у Будапешті планують надати 50 мільйонів доларів на будівництво доріг на Закарпатті.

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