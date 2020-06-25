Уряд виділив сотні мільйонів на подолання наслідків повеней: кому та скільки
Кабінет Міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область.
Уряд на засіданні 25 червня підтримав пропозицію, озвучену міністром економіки Ігорем Петрашком, повідомляє 24 канал.
Дізнайтеся більше Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди
Мова йде про виділення з резервного фонду допомоги західним областям, постраждалим у результаті повеней.
Кому та скільки допомоги нададуть
- Івано-Франківській області – 480 мільйонів гривень;
- Чернівецькій – 30 мільйонів гривень;
- Закарпаттю – 30 мільйонів гривень;
- Львівщині – 10 мільйонів гривень.
- Держводагенству – 92 мільйонів гривень;
- Держлісагенству – 30 мільйонів гривень.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити для робіт з ліквідації наслідків негоди 82 мільйони гривень МВС, зокрема:
- 41 мільйон на роботу ДСНС;
- 22 мільйони – на Національну гвардію;
- 19 мільйонів – на Нацполіцію.
За ці гроші проводитимуть роботи у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.
Загальна сума видатків – 754 мільйонів гривень.
Негода у західних областях: що відомо
- На Заході України вже декілька днів вирує негода. Через це постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура.
- Найскладнішою є ситуація на Прикарпатті та Буковині.
- Через стихію загинули щонайменше троє людей.
- Десятки сіл та міст Івано-Франківської та Чернівецької областей залишилися без світла та газу.
- Від злив потерпають також мешканці Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Тернопільщини.
- За словами Дениса Шмигаля, паводки 2020 року перевершать масштаби 2008 року.