Кабмін заборонив громадянам України в’їжджати до Росії за внутрішнім українським паспортом. До Окружного адміністративного суду Києва надійшли два позови з оскарженням цієї заборони.

Позивачі оскаржують постанову Кабінету Міністрів, яка змінила умови перетину кордону РФ, повідомляє пресслужба суду.

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Вони просять суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 1 грудня 2019 року "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з РФ",

– йдеться у повідомленні.

До суду надійшло два таких позови до Кабміну. Наразі там вирішують питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.

Що передбачає постанова уряду

Відповідно до вказаного документу, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, проїжджати транзитом, перебувати та пересуватися територією Росії за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження для дітей до 16 років;

в’їжджати, проїжджати транзитом, перебувати та пересуватися територією Росії або свідоцтвом про народження для дітей до 16 років; натомість для виїзду на територію РФ українці зобов’язані мати закордонний паспорт.

До слова, з 1 вересня 2020 року українці не зможуть в'їжджати за внутрішніми паспортами і до Білорусі.

Зверніть увагу! У 2013 році було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч перетинів кордону з РФ, у 2018 році – 4,1 мільйона перетинів, за 2019 рік – 3,9 мільйона.