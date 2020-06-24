Уряд заборонив українцям в’їзд у РФ за внутрішнім паспортом: рішення оскаржують у суді
Кабмін заборонив громадянам України в’їжджати до Росії за внутрішнім українським паспортом. До Окружного адміністративного суду Києва надійшли два позови з оскарженням цієї заборони.
Позивачі оскаржують постанову Кабінету Міністрів, яка змінила умови перетину кордону РФ, повідомляє пресслужба суду.
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Вони просять суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 1 грудня 2019 року "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з РФ",
– йдеться у повідомленні.
До суду надійшло два таких позови до Кабміну. Наразі там вирішують питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.
Що передбачає постанова уряду
- Відповідно до вказаного документу, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, проїжджати транзитом, перебувати та пересуватися територією Росії за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження для дітей до 16 років;
- натомість для виїзду на територію РФ українці зобов’язані мати закордонний паспорт.
До слова, з 1 вересня 2020 року українці не зможуть в'їжджати за внутрішніми паспортами і до Білорусі.